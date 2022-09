Annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ASUS ROG Flow X16 (Di mercoledì 7 settembre 2022) ASUS Republic of Gamers ha finalmente Annunciato il tanto atteso arrivo in Italia di ASUS ROG Flow X16 ASUS Republic of Gamers (ROG) ha Annunciato oggi la disponibilità Italiana del nuovissimo laptop da gaming ROG Flow X16. Il portatile convertibile sottile e leggero, con l’incredibile display Nebula HDR è dotato delle migliori componenti e di un nuovo sistema di raffreddamento ad alta efficienza. Punti di forza del nuovo ASUS ROG Flow X16 Un laptop sottile e leggero, con prestazioni eccezionali. CPU AMD Ryzen 7 6800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Design convertibile e versatile: posizionandolo nelle modalità clamshell, tenda, stand o tablet, il laptop si adatta a qualsiasi situazione di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 settembre 2022)Republic of Gamers ha finalmenteil tanto atteso arrivo indiROG Flow X16Republic of Gamers (ROG) haoggi la disponibilitàna del nuovissimo laptop da gaming ROG Flow X16. Il portatile convertibile sottile e leggero, con l’incredibile display Nebula HDR è dotato delle migliori componenti e di unsistema di raffreddamento ad alta efficienza. Punti di forza delROG Flow X16 Un laptop sottile e leggero, con prestazioni eccezionali. CPU AMD Ryzen 7 6800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Design convertibile e versatile: posizionandolo nelle modalità clamshell, tenda, stand o tablet, il laptop si adatta a qualsiasi situazione di ...

