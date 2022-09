Andrea Zelletta, il lietissimo annuncio: la foto col pancione manda in tilt il web (Di mercoledì 7 settembre 2022) Andrea Zelletta è stato uno dei protagonisti del Gf Vip 6 e ora ha dato un lieto annuncio che ha fatto gioire i fan. Il modello è davvero molto seguito ed apprezzato. Dopo le apparizioni in tv, la sua carriera è decollata ulteriormente ed è anche un vero e proprio influencer sui social. Andrea Zelletta-Altranotizia (fonte: Google)Andrea Zelletta ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico durante la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. Un ragazzo educato e posato che ha esternato l’amore per la sua famiglia. Molto seguito sui social, dove spesso condivide la quotidianità con la fidanzata Natalia Paragoni. Di recente il web è andato in tilt dopo che l’ex gieffino ha condiviso con i followers un inaspettato e lieto ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022)è stato uno dei protagonisti del Gf Vip 6 e ora ha dato un lietoche ha fatto gioire i fan. Il modello è davvero molto seguito ed apprezzato. Dopo le apparizioni in tv, la sua carriera è decollata ulteriormente ed è anche un vero e proprio influencer sui social.-Altranotizia (fonte: Google)ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico durante la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. Un ragazzo educato e posato che ha esternato l’amore per la sua famiglia. Molto seguito sui social, dove spesso condivide la quotidianità con la fidanzata Natalia Paragoni. Di recente il web è andato indopo che l’ex gieffino ha condiviso con i followers un inaspettato e lieto ...

electricladycat : @Guess_We_Should Ma poi sto paragone con i testi del fidanzato, ma non era Giorgia SOLEIL prima di essere la fidanzata di Andrea Zelletta? - damnkoo : *insert andrea zelletta’s IO MI FACCIO AMMAZZARE PER VOI DUE* #GMMTVSafeHouseSS4D2 - GossipNews_it : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Venezia 79, critiche per il look di lui: ''Chi l'ha conciato così?'' - boavdicea : Stesso parrucchiere di andrea zelletta - flamanc24 : RT @whatsgoiingoon: “ ” ~andrea zelletta -