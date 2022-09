Amerigo Vespucci incontra portaerei americana USS George H.W.Bush

ItalianNavy : Nave Amerigo Vespucci incontra in mare la portaerei americana USS George H.W. Bush. Guarda il video...buona visione… - _Carabinieri_ : Buon pomeriggio da Manfredonia (FG), con l'Amerigo Vespucci della @ItalianNavy #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - FrancescaLater3 : RT @Monica09058845: L' Amerigo Vespucci...a Reggio Calabria ?????? - Alfonso0070 : RT @Monica09058845: L' Amerigo Vespucci...a Reggio Calabria ?????? - teleischia : L’AMERIGO VESPUCCI GIOVEDI AD ISCHIA. SALUTO UFFICIALE ALLA PAGODA. POI VISITA AD ISCHIA PONTE -

Alla risposta "Nave Scuola- Marina Militare Italiana" l'altra unità la salutò con l'espressione destinata a rimanere nella storia: "You are the most beautiful ship in the world", ...Si è conclusa la permanenza della navea Reggio Calabria . La storica imbarcazione della Marina Militare, grazie all'impegno dell'ANMI e dell'amministrazione comunale, è tornata a solcare le acque dello Stretto. L'evento, ...L’Amerigo Vespucci ritorna a navigare nelle acque che circondano l’isola d’Ischia. Il veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento ...MANFREDONIA (FOGGIA), 07/09/2022 - Il primo settembre 2022, a bordo del Vespucci, è stata aggiornata una pagina tra le più iconiche della ...