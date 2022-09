Altri 2,5 miliardi al Fondo nazionale innovazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il veicolo di investimento in startup di Cassa depositi e prestiti si arricchisce di nuovi stanziamenti Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il veicolo di investimento in startup di Cassa depositi e prestiti si arricchisce di nuovi stanziamenti

marattin : “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato… - LegaSalvini : La proposta europea per vincere la guerra e aiutare gli italiani a non chiudere? Non mettere subito 30 miliardi (co… - Am_Parente : “La #sanità è un disastro in Italia. Spendiamo 33 miliardi in meno degli altri Paesi e li spendiamo male. Dobbiamo… - lvoir : RT @LaPaola110: Altri 13 Miliardi di dollari promessi dagli #USA a Kiev. Ecco spiegato il motivo per cui #Zelensky non può far altro che c… - ItaliaStartUp_ : Altri 2,5 miliardi al Fondo nazionale innovazione -