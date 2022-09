Alle elezioni c’è anche Unione Popolare (Di mercoledì 7 settembre 2022) La lista più di sinistra presente sulle schede è guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e si è strutturata intorno a Potere al Popolo Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) La lista più di sinistra presente sulle schede è guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e si è strutturata intorno a Potere al Popolo

PagellaPolitica : ?? Non sai chi votare alle elezioni del 25 settembre? Da oggi può darti una mano - Avvenire_Nei : Via i rom e pensione alle casalinghe nei video elettorali tra razzismo e farsa - amnestyitalia : Portiamo i diritti umani nella campagna elettorale. Chiedi ai/alle leader di aderire al nostro manifesto in 10 punt… - danilocav : Manca poco alle prossime elezioni e saranno determinanti per il futuro. C’è una netta linea di demarcazione tra due… - Mammadiaga : RT @merely_my: 'Come contrastare la malavita organizzata? Cominciando a non votarla alle elezioni…' ( Daniele Luttazzi ) Noi siamo quello… -