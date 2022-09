Allarme da Napoli, il prezzo del pane può arrivare a 6 euro al chilo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi si è riunita la commissione Agricoltura della Regione Campania, presieduta da Francesco Emilio Borrelli, con la partecipazione delle associazioni dei panificatori, guidate dal presidente Unipan-Confcommercio Mimmo Filosa, che ha svolto il ruolo di portavoce delle organizzazioni di categoria. Filosa ha illustrato la situazione insostenibile dei 5000 panifici della Campania. “A causa del caro energia, con bollette quintuplicate che rendono insostenibili i costi di gestione, per cui le aziende si trovano di fronte all’alternativa di aumentare il prezzo del pane fino a 5-6 euro al chilo, un prezzo insopportabile per i consumatori in una regione a basso reddito come la Campania, oppure cessare l’attività”. Filosa ha sottolineato che “senza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi si è riunita la commissione Agricoltura della Regione Campania, presieduta da Francesco Emilio Borrelli, con la partecipazione delle associazioni dei panificatori, guidate dal presidente Unipan-Confcommercio Mimmo Filosa, che ha svolto il ruolo di portavoce delle organizzazioni di categoria. Filosa ha illustrato la situazione insostenibile dei 5000 panifici della Campania. “A causa del caro energia, con bollette quintuplicate che rendono insostenibili i costi di gestione, per cui le aziende si trovano di fronte all’alternativa di aumentare ildelfino a 5-6al, uninsopportabile per i consumatori in una regione a basso reddito come la Campania, oppure cessare l’attività”. Filosa ha sottolineato che “senza ...

SportdelSud : ???? Allarme rientrato per #HirvingLozano. Il messicano ha recuperato dopo l'infortunio contro la #Lazio ed è a disp… - finmat95 : @novemberain9 Sì lo fate: - Cadelux : @sanacore_ Vabe', ho capito che il nervo sul tema è scoperto. Buona lettura - BullaInterista : Io sulla questione 'coro di Sabato' non ci entro. Non li giustifico assolutamente ma chi sta spargendo scientificam… - VesuvioLive : Napoli, allarme sicurezza dopo gli spari in Piazza Trieste e Trento: più controlli -