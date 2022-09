Alla corte di Meloni: chi saranno i ministri se vince il Centrodestra (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di 20 giorni dalle elezioni Giorgia Meloni parla di premiership con più convinzione. Il Centrosinistra è in affanno, i sondaggi danno ampiamente Fratelli d’Italia primo partito. E così, su Rai Uno a Porta a Porta, Giorgia Meloni ribadisce con più forza un concetto già espresso. “Se vinco le elezioni e Fratelli d’Italia è il primo partito, a palazzo Chigi vado io” afferma nel salotto di Bruno Vespa. Come è noto è il Presidente della Repubblica che nomina il capo del Governo ma è difficile che non conferisca quantomeno un incarico al leader del partito più forte. Giorgia Meloni. Foto Ansa/Matteo BazziSe le previsioni si avvereranno, il Centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – potrebbe raggiungere il 48% dei consensi che, tradotti in seggi implicano il 60% dei posti fra deputati e senatori. È ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di 20 giorni dalle elezioni Giorgiaparla di premiership con più convinzione. Il Centrosinistra è in affanno, i sondaggi danno ampiamente Fratelli d’Italia primo partito. E così, su Rai Uno a Porta a Porta, Giorgiaribadisce con più forza un concetto già espresso. “Se vinco le elezioni e Fratelli d’Italia è il primo partito, a palazzo Chigi vado io” afferma nel salotto di Bruno Vespa. Come è noto è il Presidente della Repubblica che nomina il capo del Governo ma è difficile che non conferisca quantomeno un incarico al leader del partito più forte. Giorgia. Foto Ansa/Matteo BazziSe le previsioni si avvereranno, il– Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – potrebbe raggiungere il 48% dei consensi che, tradotti in seggi implicano il 60% dei posti fra deputati e senatori. È ...

giuslavoristi : [1/2] ?? Nell’impiego pubblico il diritto alla retribuzione commisurata a mansioni superiori a quella in cui si è in… - TUTTOB1 : GdP: 'Un super Circati alla corte di Pecchia. E fa gola all'Australia' - GennaroIannotti : RT @CorteCost: “Con le recenti modifiche per la prima volta è entrato nella #Costituzione il tema del cambiamento climatico. Siamo dinanzi… - CrazyBlackStar2 : @pescarese1973 @giorgio757 Prova a fare la corte alla sua amica.........forse se ne va lei. - i_poteri_forti : @Uther_Raffaele @renatogalgano Io leggo che la Costituzione prevede limitazioni alla libera circolazione. Può non p… -