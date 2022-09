Al via il Cannes Yachting Festival, oltre 600 gli espositori (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si apre con una bella giornata di sole l’edizione 2022 del Cannes Yachting Festival, che inaugura la stagione dei saloni nautici in autunno. Port Canto, il piccolo marina dedicato alla vela si è da ieri riempito di visitatori e di gustose novità. Alcune delle novità al Cannes Yachting Festival Un pubblico ristretto ha camminato nei percorsi del salone nella giornata di ieri, in un evento che registra oltre 600 espositori e oltre 140 imbarcazioni inedite. Da ammirare c’erano barche uscite prima dell’estate e alcune mai viste, oltre a quelle presentate proprio a Cannes in anteprima mondiale, come ad esempio la tanto attesa Grand Soleil 40 del Cantiere del Pardo, barca disegnata da Matteo Polli per la ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si apre con una bella giornata di sole l’edizione 2022 del, che inaugura la stagione dei saloni nautici in autunno. Port Canto, il piccolo marina dedicato alla vela si è da ieri riempito di visitatori e di gustose novità. Alcune delle novità alUn pubblico ristretto ha camminato nei percorsi del salone nella giornata di ieri, in un evento che registra600140 imbarcazioni inedite. Da ammirare c’erano barche uscite prima dell’estate e alcune mai viste,a quelle presentate proprio ain anteprima mondiale, come ad esempio la tanto attesa Grand Soleil 40 del Cantiere del Pardo, barca disegnata da Matteo Polli per la ...

