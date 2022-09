«Aiuto, che paura!»: pure Ornella Muti spaventata da Meloni. Che noia questo copione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Che paura, signora mia! Anzi, signore mie. Già, perché la lista delle donne dello spettacolo che proprio non ci possono pensare all’idea che Giorgia Meloni diventi premier si allunga e continua a essere costellata da grida di terrore. «Aiuto che paura!», ha detto da ultima (ma, ci scommettiamo, solo per il momento) Ornella Muti, in buona compagnia della figlia Naike Rivelli e di Vanessa Incontrada. Non erano insieme, ma il sentimento è lo stesso: paura, paura, paura. Come Elodie: paura. Che paura! Una roba che a suscitarla non basterebbero una decina di film horror. Ornalla Muti: «Meloni premier? Aiuto, che paura» «In questa campagna elettorale tutti promettono tutto, ma poi alla fine quante di queste promesse verranno esaudite?», si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Che paura, signora mia! Anzi, signore mie. Già, perché la lista delle donne dello spettacolo che proprio non ci possono pensare all’idea che Giorgiadiventi premier si allunga e continua a essere costellata da grida di terrore. «che», ha detto da ultima (ma, ci scommettiamo, solo per il momento), in buona compagnia della figlia Naike Rivelli e di Vanessa Incontrada. Non erano insieme, ma il sentimento è lo stesso: paura, paura, paura. Come Elodie: paura. CheUna roba che a suscitarla non basterebbero una decina di film horror. Ornalla: «premier?, che paura» «In questa campagna elettorale tutti promettono tutto, ma poi alla fine quante di queste promesse verranno esaudite?», si ...

