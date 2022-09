Agropoli | la Guardia della Finanza inaugura l' ”Albero della Legalità”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, 7 settembre 2022, all’internocaserma sedeCompagniadidi, è statoto l’“”, mediante la messa a dimora di un ulivo, con l’apposizione di una targa commemorativa in ricordo dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trent’anni dalla loro scomparsa. L’“”, che cresce nei pressicasa palermitana del giudice Falcone, è diventato un simbolo per tutti coloro che, in Italia e nel mondo, si uniscono ...