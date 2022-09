(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “va al fronte perla sua. E combattendo difende anche la nostra. Sarebbe un altro crimine rimane in silenzio. Dobbiamo mostrare al mondo che gli ucraini non accettano l’invasore, vogliono la loroe indipendenza per sempre”. Lo ha detto il regista israeliano-americano Evgenypresentando il suo film “Freedom on fire: Ukraine’s fight for freedom” Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. “Il mio film vuole dare voce al popolo ucraino. Il film descrive la raccapricciante realta? di questa guerra immotivata, scatenata da Vladimir Putin”, ha spiegato il regista che ha ...

Adnkronos

giorno l'Ucraina brucia,giorno l'Ucraina va al fronte per difendere la sua libertà. E combattendo difende anche la ... Lo ha detto il regista israeliano - americano Evgeny......attravrerso il cinema sostiene la causa dei diritti umani inparte del mondo, in collaborazione con il progetto Global Campus of Human Rights " viene assegnato a Evgeny Mikhailovich... Afineevsky: "Ogni giorno l'Ucraina brucia per difendere la libertà" Evgeny Mikhailovich Afineevsky, regista, produttore e direttore della fotografia israeliano-americano, riceve il Movie for Humanity Award ...79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica A EVGENY AFINEEVSKY IL MOVIE FOR HUMANITY AWARD PREMIAZIONE SABATO 3 SETTEMBRE A PALAZZO CÀ SAGREDO ...