Adele e Rich Paul si sono sposati in segreto? L' indizio social che scatena i fan

Cosmopolitan

La cantante ha postato una serie di foto su Instagram per festeggiare il primo Emmy vinto. Un dettaglio sarebbe ......Now / Atlantic Records Lil Nas X " Columbia Records Lizzo " Atlantic Records Song of the year...Capitol Records UK GAYLE " abcdefu " Atlantic Records / Arthouse Records Sheneesa " R U That "... Adele e il fidanzato Rich Paul: matrimonio segreto per la coppia Poche settimana fa, Adele aveva confessato a Elle di essere innamoratissima e di voler sposare il compagno Rich Paul. Per i fan della cantante di "Hello" il matrimonio però ci sarebbe già stato in gra ...Adele e il fidanzato Rich Paul si sono sposati in gran segreto This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more ...