AAA TALENTI CERCASI, il fenomeno "TALENT SHORTAGE" colpisce 3 AZIENDE su 4 (+120% IN 10 ANNI) (Di mercoledì 7 settembre 2022) ECCO LE 5 SOFT SKILL PIÙ RARE E RICERCATE DAGLI HEADHUNTER In occasione del Global TALENT Acquisition Day che si celebra nella giornata di oggi, una ricerca internazionale illustra tutte le difficoltà che stanno trovando le AZIENDE nella ricerca di personale: oltre il 70% delle organizzazioni vorrebbe assumere nuove risorse ma 3 su 4 hanno difficoltà a reperire TALENTI. Entro 5 ANNI l'87% delle AZIENDE dovrà far fronte ad una carenza di competenze che coinvolgerà i propri lavoratori. Competenze ma non solo: headhunter a caccia di soft skill come time management. Francesca Verderio, TALENT Acquisition Manager di Zeta Service Individua: "I lavoratori stanno ridefinendo il work life balance dando sempre più priorità alla loro vita privata. Per questo le ...

