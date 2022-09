“A te penso io…”. Barbara D’Urso, promessa solenne in diretta: commossa dalle parole dell’ospite (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non solo televisione per Barbara D’Urso. La Luiss “Giudo Carli” di Roma ha recentemente proposto alla nota conduttrice una testimonianza dedicata alla tv e ai social. È stato proprio il noto volto di Mediaset a dare l’annuncio al Festival della Tv di Dogliani. Ancora non si sa quando si terrà la testimonianza e nessun dettaglio è stato rivelato sui social di Barbara D’Urso. E non si tratta dell’unico cambiamento per la conduttrice che nei giorni scorsi è tornata a condurre Pomeriggio 5. Ad attenderla ci sono altre sfide: un ritorno a teatro e un debutto nel metaverso. Barbara D’Urso si dedicherà anche al teatro: “Dopo 15 anni – ha spiegato – torno a teatro e debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è sparsa la notizia, la gente ha pensato che Mediaset ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non solo televisione per. La Luiss “Giudo Carli” di Roma ha recentemente proposto alla nota conduttrice una testimonianza dedicata alla tv e ai social. È stato proprio il noto volto di Mediaset a dare l’annuncio al Festival della Tv di Dogliani. Ancora non si sa quando si terrà la testimonianza e nessun dettaglio è stato rivelato sui social di. E non si tratta dell’unico cambiamento per la conduttrice che nei giorni scorsi è tornata a condurre Pomeriggio 5. Ad attenderla ci sono altre sfide: un ritorno a teatro e un debutto nel metaverso.si dedicherà anche al teatro: “Dopo 15 anni – ha spiegato – torno a teatro e debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è sparsa la notizia, la gente ha pensato che Mediaset ...

