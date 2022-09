A Palazzo Reale di Milano l’arte rivoluzionaria di Richard Avedon (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa legato alla fotografia, è come se avessi trascurato l’essenziale. È come se mi fossi dimenticato di svegliarmi» dichiara il fotografo Richard Avedon, uno dei grandi maestri del Novecento, ossessionato dall’eccellenza, dal lato umano e dai ritratti in bianco e nero che rivelano i dettagli e i lati psicologici più interiori. Richard Avedon. Relationships porta a Milano nelle scenografiche sedi di Palazzo Reale in Piazza Duomo (dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio 2023) 106 immagini e il racconto di oltre sessant’anni di carriera e di amicizie, in primis con lo stilista Gianni Versace, incontro appassionato fra due geni legati dall’amore per il bello senza compromessi e per l’avanguardia. La retrospettiva curata da Rebecca ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa legato alla fotografia, è come se avessi trascurato l’essenziale. È come se mi fossi dimenticato di svegliarmi» dichiara il fotografo, uno dei grandi maestri del Novecento, ossessionato dall’eccellenza, dal lato umano e dai ritratti in bianco e nero che rivelano i dettagli e i lati psicologici più interiori.. Relationships porta anelle scenografiche sedi diin Piazza Duomo (dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio 2023) 106 immagini e il racconto di oltre sessant’anni di carriera e di amicizie, in primis con lo stilista Gianni Versace, incontro appassionato fra due geni legati dall’amore per il bello senza compromessi e per l’avanguardia. La retrospettiva curata da Rebecca ...

