A Napoli arrivano nuovi bus elettrici: sono a misura di vicoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) arrivano finalemente a Napoli i nuovi bus elettrici, della giusta misura per girare il centro storico: presto altri 180 anche più grandi. Continua la svolta green della città partenopea, che in queste ore sta sperimentando i nuovi bus elettrici al Rione Sanità. Oggi e giovedì mattina i veicoli che tutelano l’ambiente daranno una mano allo stop della funicolare. Appaiono a Napoli i primi trasporti green per i cittadini (via WebSource)Finalmente sono arrivati anche a Napoli i bus elettrici per una mobilità sempre più sostenibile. I nuovi trasporti pubblici sono lunghi appena 6 metri per entrare anche nei vicoli stretti del centro ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 settembre 2022)finalemente abus, della giustaper girare il centro storico: presto altri 180 anche più grandi. Continua la svolta green della città partenopea, che in queste ore sta sperimentando ibusal Rione Sanità. Oggi e giovedì mattina i veicoli che tutelano l’ambiente daranno una mano allo stop della funicolare. Appaiono ai primi trasporti green per i cittadini (via WebSource)Finalmentearrivati anche ai busper una mobilità sempre più sostenibile. Itrasporti pubblicilunghi appena 6 metri per entrare anche neistretti del centro ...

AlfonsoFofo60 : RT @carminemartino2: Tutto esaurito. Il fascino della Champions,quest’anno,e’ davvero irresistibile. Gli appassionati del calcio arrivano… - LuigiLiccardo6 : RT @carminemartino2: Tutto esaurito. Il fascino della Champions,quest’anno,e’ davvero irresistibile. Gli appassionati del calcio arrivano… - ZonaBianconeri : RT @NonmolloPaolo: I tifosi del #Napoli che prendono in giro la #Juventus sono gli stessi che ogni anno partono a mille, arrivano lì per lì… - NonmolloPaolo : I tifosi del #Napoli che prendono in giro la #Juventus sono gli stessi che ogni anno partono a mille, arrivano lì p… - ___Cre___ : Io sono proprio deluso da chi gestisce il profilo del Liverpool di twitter sono anni che arrivano qui a giocare e s… -