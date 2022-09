A che punto siamo con lo streaming sportivo in realtà virtuale?

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È dal 2016 che va avanti la sperimentazione delloin VR da parte delle società che forniscono servizi digitali. Ma quando sarà possibile assistere agli eventi sportivi direttamente sul campo da gioco?in VR. Si può fare! I progressi tecnologici relativi allae all’intelligenza artificiale hanno dato risultati clamorosi negli ultimi mesi. Basti pensare alla realizzazione del metaverso, o alla nascita di videogiochi e opere cinematografiche fruibili attraverso gli appositi visori VR. Persino la piattaforma di gioco online Pokerstars ha lanciato, di recente, una versione del proprio casinò adattato per lae che garantisce, peraltro, un ricco bonus senza deposito. Allo stesso modo, anche in ambito ...

Il Sole 24 ORE

Alil mantra nel centrodestra pare sia uno soltanto: 'Fate tutti silenzio. Non dite nulla. A fare harakiri, ci penseranno da soli quelli del Pd'. "Livorno m..." Letta, l'ultima tragica ...... ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen durante unstampa. "L'obiettivo è molto chiaro: dobbiamo tagliare le entrate russePutin usa per finanziare la ... Caro energia, a che punto sono i due rigassificatori di Piombino e Ravenna mentre una coppia statunitense afferma che le gemelline sono state rapite dalla loro casa in California. A quel punto anche la madre biologica delle bambine si fa avanti, sostenendo di rivolere le ...L’ENEA ha messo a punto un decalogo con vari consigli per risparmiare sulle bollette, abbattendo gli sprechi e migliorando l’efficienza ...