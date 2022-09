“Zitti zitti.. beccati”. Totti e Noemi, colpo basso a Ilary Blasi: proprio lì, nel posto dell’amore (Di martedì 6 settembre 2022) La notizia della separazione (e delle vicende che ne conseguono) tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tener banco nelle cronache di gossip. Ora è il Corriere della Sera a fornire una importante anticipazione. Il quotidiano è sempre stato molto informato sulle vicende che riguardano l’ormai ex coppia e nelle ultime settimane ha parlato nei dettagli dell’ex capitano della Roma e della conduttrice. Persone che gravitano intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sapere al Corriere della Sera che i due ormai ex sarebbero però tornati a vivere nella stessa casa, precisamente nella super villa situata all’Eur nella capitale Roma. E alla base di questa decisione presa di comune accordo ci sarebbe una motivazione molto importante. Le asce da guerra sarebbero state abbassate ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) La notizia della separazione (e delle vicende che ne conseguono) trae Francescocontinua a tener banco nelle cronache di gossip. Ora è il Corriere della Sera a fornire una importante anticipazione. Il quotidiano è sempre stato molto informato sulle vicende che riguardano l’ormai ex coppia e nelle ultime settimane ha parlato nei dettagli dell’ex capitano della Roma e della conduttrice. Persone che gravitano intorno ae Francescohanno fatto sapere al Corriere della Sera che i due ormai ex sarebbero però tornati a vivere nella stessa casa, precisamente nella super villa situata all’Eur nella capitale Roma. E alla base di questa decisione presa di comune accordo ci sarebbe una motivazione molto importante. Le asce da guerra sarebbero state abbassate ...

ale_dibattista : Evviva la libertà di informazione, il finanziamento pubblico ai giornali ma tutti zitti se Assange marcisce in carc… - AlwaysDegrado : @MistressELW @GhostRi00817922 @CartaRossy Speravano che eseguendo ciecamente ordini deliranti si sarebbero salvati… - siwel44it : RT @silviaaaaa28: Dicono 'Zitti! Non dite che il Pd fa cagare,altrimenti la destra stravince' Cari 'compagni' la ds stravince perché 1 Il P… - fratigre88 : #immobile #sarri se non sapete più a che attaccarvi io un’idea ce l’avrei… Zitti plebei! @Gazzetta_it… -