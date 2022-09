Zaporizhzhia, Mosca: "L'esercito ucraino sta sparando sulla zona della centrale" (Di martedì 6 settembre 2022) "Kiev continua le sue provocazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhya per creare una minaccia di un disastro causato dall'uomo. Durante il giorno, le forze armate ucraine hanno sparato 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "Kiev continua le sue provocazioni allanucleare di Zaporizhzhya per creare una minaccia di un disastro causato dall'uomo. Durante il giorno, le forze armate ucraine hanno sparato 15 ...

