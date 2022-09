Zan, l'uomo dei diritti per tutti tranne che per Giorgia Meloni (Di martedì 6 settembre 2022) Il fatto che in questa campagna elettorale i livelli di follia siano fuori controllo (molto più del prezzo del gas alla borsa di Amsterdam), lo dimostra l’ultimo tweet farneticante di Alessandro Zan. Il padre della Legge Zan, affossata in parlamento, arriva a paragonare Giorgia Meloni a una sorta di gerarca nazista. La colpa sarebbe quella di avere evocato una “lobby Lgbt”, che secondo Zan equivarrebbe alle crociate del “fascismo” contro la lobby ebraica. Testualmente, Zan sostiene che “la teoria del complotto di una lobby gay che mirerebbe a sovvertire l’ordine naturale assomiglia drammaticamente ai più terribili discorsi d’odio del fascismo contro presunte ‘lobby ebraiche’. Alimentare paure per il consenso è criminale”. Fare campagna elettorale a colpi di vittimismo, è il sintomo di una disperazione strisciante. Giorgia ... Leggi su panorama (Di martedì 6 settembre 2022) Il fatto che in questa campagna elettorale i livelli di follia siano fuori controllo (molto più del prezzo del gas alla borsa di Amsterdam), lo dimostra l’ultimo tweet farneticante di Alessandro Zan. Il padre della Legge Zan, affossata in parlamento, arriva a paragonarea una sorta di gerarca nazista. La colpa sarebbe quella di avere evocato una “lobby Lgbt”, che secondo Zan equivarrebbe alle crociate del “fascismo” contro la lobby ebraica. Testualmente, Zan sostiene che “la teoria del complotto di una lobby gay che mirerebbe a sovvertire l’ordine naturale assomiglia drammaticamente ai più terribili discorsi d’odio del fascismo contro presunte ‘lobby ebraiche’. Alimentare paure per il consenso è criminale”. Fare campagna elettorale a colpi di vittimismo, è il sintomo di una disperazione strisciante....

