Zakharova-Gazprom-Medvedev | il trio russo che cerca di condizionare il voto italiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Fa rumore la profezia distopica della portavoce di Lavrov su un'Italia "spinta al suicidio economico dagli Usa". Ma non è la sola a ingerire in campagna elettorale: c'è anche un inquietante video della compagnia energetica russa. Per non parlare della oliata macchina della disinformazione russa via social

.... Il flusso del gasdotto Nord Stream per il momento non riparte. La chiusura per manutenzione tecnica che doveva durare dal 31 di agosto al 2 settembre andrà avanti ancora a lungo....E la portavoce del Ministero degli Esteri russo Mariaha commentato con beffarda ironia: "...del Cremlino Dmitry Peskov le ha ieri attribuite allee sanzioni che impediscono adi ...Fa rumore la profezia distopica della portavoce di Lavrov su un Italia "spinta al suicidio economico dagli Usa". Ma non è la sola a ingerire in ...Russia e Occidente sono sempre più divisi. La guerra in Ucraina scatenata da Putin non è un'Operazione speciale, ...