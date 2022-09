Youth League – Salisburgo-Milan 1-1: un punto prezioso | LIVE NEWS (Di martedì 6 settembre 2022) Il LIVE di Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del Girone E della Youth League. La cronaca del match dei ragazzi di Ignazio Abate Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) Ildi, partita della 1^ giornata del Girone E della. La cronaca del match dei ragazzi di Ignazio Abate

acmilanyouth : ?? Risultato finale ?? Il Salisburgo la riequilibra nella ripresa, il #MilanPrimavera al debutto conquista un buon pu… - acmilanyouth : ?? Stadion Grödig Il #MilanPrimavera scende in campo alle 15.00 per il debutto in Youth League ?? ?? #SalzburgMilan sa… - forumJuventus : TS: 'Youth League. PSG- Juventus U19, oggi ore 14. I bianconeri mettono in vetrina il talento soffiato proprio al… - ACMilanBD : RT @86_longo: 2 classe 2006 nel finale, partita giocata a viso aperto ( e senza Lazetic ): buon esordio del Milan di Abate in Youth League… - Luigi6901 : @sscnapoli @UEFAYouthLeague Ma quindi la youth league si gioca quando solo la 1ª squadra si classifica ? -