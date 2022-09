Youth League, Salisburgo-Milan 1-1: cronaca e tabellino del match | News (Di martedì 6 settembre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match di Youth League contro il Salisburgo Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato lae ildeldicontro il

acmilanyouth : ?? Risultato finale ?? Il Salisburgo la riequilibra nella ripresa, il #MilanPrimavera al debutto conquista un buon pu… - Gazzetta_it : Juve, esordio da incubo in Youth League: sconfitta 5-3, a lezione dal Psg - acmilanyouth : ?? Stadion Grödig Il #MilanPrimavera scende in campo alle 15.00 per il debutto in Youth League ?? ?? #SalzburgMilan sa… - HeyAmicoDelSole : RT @gabryhz: la semifinale di youth league in cui aveva il suo massimo sostegno con questo tweet dopo 5 minuti di partita - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Numerosi gli impegni internazionali per #arbitri, assistenti e #VAR italiani in questi giorni per partite di @ChampionsLeague,… -