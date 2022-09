Youth League, buon debutto del Milan: col Salisburgo finisce 1 - 1 (Di martedì 6 settembre 2022) L'esame era duro, ma il Milan lo ha superato. Se l'inizio di campionato della Primavera rossonera è stato deludente, il pareggio (1 - 1) in casa del Salisburgo all'esordio in Youth League vale tanto, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) L'esame era duro, ma illo ha superato. Se l'inizio di campionato della Primavera rossonera è stato deludente, il pareggio (1 - 1) in casa delall'esordio invale tanto, ...

