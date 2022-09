Youth League 2022/23: brutto esordio per la Juve, vince 5-3 il Paris Saint-Germain (Di martedì 6 settembre 2022) E’ il Psg a vincere contro la Juventus, nel primo match dei gironi della Youth League 2022/23. Primo tempo targato Paris Saint Germain. La formazione parigina apre subito le marcature, al minuto 3?, grazie alla rete di Housni che ricevendo palla dalla sinistra appoggia in rete il primo pallone utile. A raddoppiare per i francesi, qualche minuto più tardi, Zaire-Emery, che entrando in area palla al piede ha insaccato il pallone in rete di mancino. Al 16esimo arriva la reazione da parte dei bianconeri con Mbangula. Il classe ’04 riesce a mettere il piede sulla sfera, dopo vari rimpalli in area e ad accorciare le distanze. Finale di prima frazione che non lascia scampo ai ragazzi di mister Montero: a segno Housni, Gharbi e Lemina, si torna negli ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) E’ il Psg are contro lantus, nel primo match dei gironi della/23. Primo tempo targato. La formazione parigina apre subito le marcature, al minuto 3?, grazie alla rete di Housni che ricevendo palla dalla sinistra appoggia in rete il primo pallone utile. A raddoppiare per i francesi, qualche minuto più tardi, Zaire-Emery, che entrando in area palla al piede ha insaccato il pallone in rete di mancino. Al 16esimo arriva la reazione da parte dei bianconeri con Mbangula. Il classe ’04 riesce a mettere il piede sulla sfera, dopo vari rimpalli in area e ad accorciare le distanze. Finale di prima frazione che non lascia scampo ai ragazzi di mister Montero: a segno Housni, Gharbi e Lemina, si torna negli ...

