WWE | Interessante fuori onda a Raw

(Di martedì 6 settembre 2022) Nel main event della puntata di RAW di stanotte, si sono affrontati Bobby Lashley e The Miz per il titolo degli Stati Uniti in uno “Steel Cage match”. Ad un certo punto della contesa, The Miz sembrava avere la vittoria in pugno, quando ha raggiunto il vertice della gabbia pronto ad uscirne. Tuttavia, alla vista di Dexter Lumis che lo attendeva all’esterno, Miz si è spaventato dando il tempo a Lashley di eseguire la sua “spear” per la vittoria finale. Terminato il match, Lumis è entrato nella gabbia ed ha costretto Miz al sonno con una “Arm triangle submission”. Sincerato della perdita di coscienza di Mike Mizanin, Lumis lo ha caricato sulle spalle e lo ha portato via. Il video dell’ennesimo “rapimento” ai danni del presentatore del “The Miz TV” è stato pubblicato sul profilo Instagram della WWE. Behold the shocking moment after #WWERaw went off the air! ...