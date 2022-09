WWE | Il mostro è tornato e ha ripreso a fare ciò che gli riesce meglio | distruggere tutto e tutti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 settembre 2022) Dall’avvicendamento al comando tra Triple H e Vince McMahon continuano a non mancare le novità negli show settimanali della WWE. In particolare sono tanti i wrestler richiamati da The Game, dopo che erano stati allontanati dalla compagnia per ragioni di budget, ma anche perchè non ritenuti necessari da Vince McMahon. Dopo tante chiacchiere, questa notte è stata la volta del ritorno di Brawn Strowman, un colpo importante messo a segno da Triple H. Spazzati viaQuesta notte a Raw era previsto un fatal-4-way tag team match per determinare i prossimi sfidanti degli Usos. A prendere parte al match sono stati il New Day, i Los Lotharios, gli Alpha Academy e gli Street Profits, ma l’incontro si è chiuso in no contest proprio a causa dell’arrivo improvviso di Braun Strowman. L’ex campione Universale è salito sul ring ed è stato fronteggiato da Chad Gable, ...