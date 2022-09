WWE: Anche le superstar di Stamford commentano quanto sta accadendo a CM Punk in AEW (Di martedì 6 settembre 2022) Subito la conferenza stampa post-All Out, CM Punk si è duramente scontrato con l’Elite e secondo alcune voci ci sarebbe stata addirittura una colluttazione fisica tra gli Young Bucks e lo stesso AEW World Champion. Secondo alcune fonti inoltre molte superstar del backstage si sarebbero schierate contro Punk, ma ovviamente tutte queste voci sono da prendere con le pinze, visto che appunto, allo stato attuale si parla solamente di rumors. I commenti del backstage WWE Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, molti talenti WWE hanno voluto condividere i loro commenti e hanno dichiarato che dal loro punto di vista, è molto difficile lavorare con CM Punk:“Ci sono molti talenti della WWE che hanno contattato Fightfull per chiedere delucidazioni riguardo a quello che è avvenuto, in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 6 settembre 2022) Subito la conferenza stampa post-All Out, CMsi è duramente scontrato con l’Elite e secondo alcune voci ci sarebbe stata addirittura una colluttazione fisica tra gli Young Bucks e lo stesso AEW World Champion. Secondo alcune fonti inoltre moltedel backstage si sarebbero schierate contro, ma ovviamente tutte queste voci sono da prendere con le pinze, visto che appunto, allo stato attuale si parla solamente di rumors. I commenti del backstage WWE Secondoriportato da Sean Sapp di Fightful, molti talenti WWE hanno voluto condividere i loro commenti e hanno dichiarato che dal loro punto di vista, è molto difficile lavorare con CM:“Ci sono molti talenti della WWE che hanno contattato Fightfull per chiedere delucidazioni riguardo a quello che è avvenuto, in ...

