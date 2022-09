Washington lancia l’allarme: “La Russia sta acquistando missili dalla Corea del Nord” (Di martedì 6 settembre 2022) Kiev – La Russia sta acquistando milioni di razzi e proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord da utilizzare sul campo di battaglia in Ucraina. Lo ha affermato alla Cnn un funzionario statunitense, secondo cui l’acquisto indica che l’esercito russo continua a soffrire di gravi carenze di rifornimenti in Ucraina, in parte a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni. Gli Stati Uniti si aspettano che la Russia possa provare ad acquistare più equipaggiamento militare dalla Corea del Nord in futuro, ha affermato la fonte. Anche il New York Times aveva riportato notizie di acquisti della Russia in Nord Corea. Intanto Vladimir Putin si è recato in visita nell’Estremo Oriente ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Kiev – Lastamilioni di razzi e proiettili di artiglieriadelda utilizzare sul campo di battaglia in Ucraina. Lo ha affermato alla Cnn un funzionario statunitense, secondo cui l’acquisto indica che l’esercito russo continua a soffrire di gravi carenze di rifornimenti in Ucraina, in parte a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni. Gli Stati Uniti si aspettano che lapossa provare ad acquistare più equipaggiamento militaredelin futuro, ha affermato la fonte. Anche il New York Times aveva riportato notizie di acquisti dellain. Intanto Vladimir Putin si è recato in visita nell’Estremo Oriente ...

