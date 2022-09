Wartsila, il Friuli Venezia Giulia fa ricorso contro la legge anti delocalizzazioni: “Non difende il lavoro, intervenga la Consulta” (Di martedì 6 settembre 2022) La legislazione italiana è troppo debole sul tema delle delocalizzazioni. Sembra che la politica se ne sia accorta con la vertenza sull’azienda finlandese Wartsila. Dopo la manifestazione di sabato 3 settembre a Trieste, che ha visto 15mila persone scendere in piazza in segno di vicinanza ai 450 lavoratori dell’azienda – più circa altrettanti occupati dall’indotto – la Regione Friuli Venezia Giulia si è rivolta al giudice del lavoro del Tribunale di Trieste presentando un ricorso che contesta la comunicazione della procedura di licenziamento. Non solo: per la prima volta in Italia pone “in dubbio la costituzionalità della norma in materia di procedure di delocalizzazione”, come ha spiegato l’assessora regionale al lavoro, Alessia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) La legislazione italiana è troppo debole sul tema delle. Sembra che la politica se ne sia accorta con la vertenza sull’azienda finlandese. Dopo la manifestazione di sabato 3 settembre a Trieste, che ha visto 15mila persone scendere in piazza in segno di vicinanza ai 450 lavoratori dell’azienda – più circa altrettoccupati dall’indotto – la Regionesi è rivolta al giudice deldel Tribunale di Trieste presentando unche contesta la comunicazione della procedura di licenziamento. Non solo: per la prima volta in Italia pone “in dubbio la costituzionalità della norma in materia di procedure di delocalizzazione”, come ha spiegato l’assessora regionale al, Alessia ...

