Vuelta a España 2022 oggi | sedicesima | percorso | altimetria | favoriti | tv Nuova occasione per i velocisti

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) Comincia la terza settimana della; si deciderà nel corso dei prossimi sei giorni chi arriverà in maglia rossa a Madrid. Si comincia in maniera tranquilla, con la Sanlúcar de Barrameda-Tomares di 189,4 chilometri,per iprima delle giornate in cui saranno gli uomini di classifica i veri e propri protagonisti della corsa.TAPPAUna vera e propria frazione di trasferimento per il gruppo, che non prevede Gran Premi della Montagna; il punto più alto verrà toccato al chilometro 113, con i 136 metri di Mairena del Alcor. Il finale però vede la strada salire leggermente, ma non ci saranno modi per sfuggire alla volata finale di ...