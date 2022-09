Vuelta 2022, risultati, classifica e ordine di arrivo sedicesima tappa: vince Pedersen, Roglic cade (Di martedì 6 settembre 2022) I risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo della sedicesima tappa della Vuelta 2022, la Sanlucar de Barrameda-Tomares di 189.4 km. Una frazione completamente piatta quella di oggi nel giorno in cui si riparte dopo l’ultimo giorno di riposo. Prima delle ultime montagne che decideranno la corsa iberica, arrivo dedicato ai velocisti, ma la volata è assolutamente ristretta a cinque con Primoz Roglic che crea il buco con un’azione imprevista, prima poi però di cadere a cento metri dall’arrivo venendo beffato. Clamoroso quanto accade, va a vincere allora Mads Pedersen. Di seguito la classifica dettagliata con i primi ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) I, lae l’d’delladella, la Sanlucar de Barrameda-Tomares di 189.4 km. Una frazione completamente piatta quella di oggi nel giorno in cui si riparte dopo l’ultimo giorno di riposo. Prima delle ultime montagne che decideranno la corsa iberica,dedicato ai velocisti, ma la volata è assolutamente ristretta a cinque con Primozche crea il buco con un’azione imprevista, prima poi però dire a cento metri dall’venendo beffato. Clamoroso quanto ac, va are allora Mads. Di seguito ladettagliata con i primi ...

