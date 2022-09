Voto all’estero: tra gli elettori troppi centenari, forse deceduti. FdI lancia l’allarme brogli (Di martedì 6 settembre 2022) “Gli elenchi degli italiani residenti all’estero sono pieni di novantenni e centenari. Delle due l’una. O da noi si vive davvero male. O dietro l’elisir di lunga vita dei nostri connazionali c’è una colossale truffa elettorale. Che potrebbe avere ripercussioni anche sui conti disastrati dell’Inps”. A lanciare l’allarme è Andrea Di Giuseppe, capolista per il centrodestra per la Camera in quota Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord America-America centrale. Intenzionato a vederci chiaro, annuncia una denuncia alla Procura di Roma. Voto all’estero, la denuncia di Di Giuseppe (FdI) La scoperta delle anomalie, ricostruisce il Giornale, è avvenuta quando ha scoperto che il plico con la scheda elettorale è stato spedito a un indirizzo diverso dal suo abituale domicilio. Si è rivolto al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) “Gli elenchi degli italiani residentisono pieni di novantenni e. Delle due l’una. O da noi si vive davvero male. O dietro l’elisir di lunga vita dei nostri connazionali c’è una colossale truffa elettorale. Che potrebbe avere ripercussioni anche sui conti disastrati dell’Inps”. Areè Andrea Di Giuseppe, capolista per il centrodestra per la Camera in quota Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord America-America centrale. Intenzionato a vederci chiaro, annuncia una denuncia alla Procura di Roma., la denuncia di Di Giuseppe (FdI) La scoperta delle anomalie, ricostruisce il Giornale, è avvenuta quando ha scoperto che il plico con la scheda elettorale è stato spedito a un indirizzo diverso dal suo abituale domicilio. Si è rivolto al ...

