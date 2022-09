Volley, Serbia-Argentina in tv oggi: canale, orario e diretta streaming ottavi Mondiali maschili 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per Serbia-Argentina, partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili 2022 di Volley. Prosegue la fase ad eliminazione diretta con una partita che si preannuncia equilibrata: De Cecco e compagni, bronzo olimpico a Tokyo 2020, incontrano la compagine serba dei centrali “trentini” Lisinac e Podrascanin. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di martedì 6 settembre a Gliwice, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA GIRONI E TABELLONE DEI Mondiali IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE I TELECRONISTI RAI E SKY LE FAVORITE: L’ITALIA VUOLE ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per, partita valevole per glidi finale deidi. Prosegue la fase ad eliminazionecon una partita che si preannuncia equilibrata: De Cecco e compagni, bronzo olimpico a Tokyo 2020, incontrano la compagine serba dei centrali “trentini” Lisinac e Podrascanin. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di martedì 6 settembre a Gliwice, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA GIRONI E TABELLONE DEIIL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE I TELECRONISTI RAI E SKY LE FAVORITE: L’ITALIA VUOLE ...

