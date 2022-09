Volley | Mondiali a colpo di teatro | l’Argentina travolge la Serbia 3-0 e vola ai quarti | derby col Brasile?

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) I2022 dimaschile continuano a regalare sorprese. Dopo l’eliminazione dell’Olanda da parte dell’Ucraina e le sofferte vittorie al tie-break di USA e Francia contro Turchia e Giappone, a Gliwice (Polonia) si consuma il dramma sportivo della, che viene clamorosamente eliminata dalcon un sonoro 3-0 (25-23; 25-21; 25-23). Il verdetto è sorprendente non tanto per il valore dei sudamericani, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma perché nella fase a gironi non aveva incantato e avevano evitato l’eliminazione soltanto battendo l’Egitto al tie-break (in precedenza due sconfitte per 2-3 contro Olanda e Iran). La compagine balcanica, tra le favorite per salire sul podio e arrivata a questo scontro da dentro o fuori senza aver perso un set, incappa nell’ennesima delusione delle ultime stagioni ...