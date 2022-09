Volley, Mondiali 2022: Serbia e Brasile vogliono i quarti, Argentina e Iran per lo sgambetto (Di martedì 6 settembre 2022) Si concludono gli ottavi di finale ai Mondiali 2022 di Volley maschile. A Gliwice (Polonia) vanno in scena Serbia-Argentina e Brasile-Iran, le due vincenti si affronteranno nel quarto di finale nella parte alta del tabellone (quello di Polonia-USA). La Serbia non ha concesso nulla durante la fase a gironi, soppiantando Ucraina, Porto Rico e Tunisia con dei netti 3-0. La compagine balcanica si è presentata a questa rassegna iridata dopo l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i deludenti Europei, l’obiettivo è quello di rientrare in zona medaglie. L’opposto Aleksandar Atanasijevic, gli schiacciatori Uros Kovacevic e Marko Ivovic (con l’opzione Nemanja Petric a disposizione) sono delle garanzie, proprio come i centrali Marko Podrascanin e Srecko ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Si concludono gli ottavi di finale aidimaschile. A Gliwice (Polonia) vanno in scena, le due vincenti si affronteranno nel quarto di finale nella parte alta del tabellone (quello di Polonia-USA). Lanon ha concesso nulla durante la fase a gironi, soppiantando Ucraina, Porto Rico e Tunisia con dei netti 3-0. La compagine balcanica si è presentata a questa rassegna iridata dopo l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i deludenti Europei, l’obiettivo è quello di rientrare in zona medaglie. L’opposto Aleksandar Atanasijevic, gli schiacciatori Uros Kovacevic e Marko Ivovic (con l’opzione Nemanja Petric a disposizione) sono delle garanzie, proprio come i centrali Marko Podrascanin e Srecko ...

