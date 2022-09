Volley, Italia-Francia domani in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Mondiali maschili 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere Italia-Francia, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali maschili 2022 di Volley. I ragazzi di De Giorgi, dopo una fase a gironi perfetta, hanno inaugurato la fase a eliminazione diretta sconfiggendo Cuba per 3-1. Ora l’asticella si alza ancora, visto che sul cammino di Michieletto e compagni ci sarà la Francia. L’Italia non devo però temere nessun avversario e può sicuramente ambire alla semifinale. Il match andrà in scena domani, mercoledì 7 settembre alle ore 17:30 e sarà visibile in tv in chiaro su Rai Due e Rai Sport+HD, oltre che tramite satellite su Sky Sport Action, oppure in ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere, partita valida per idideidi. I ragazzi di De Giorgi, dopo una fase a gironi perfetta, hanno inaugurato la fase a eliminazionesconfiggendo Cuba per 3-1. Ora l’asticella si alza ancora, visto che sul cammino di Michieletto e compagni ci sarà la. L’non devo però temere nessun avversario e può sicuramente ambire alla semi. Il match andrà in scena, mercoledì 7 settembre alle ore 17:30 e sarà visibile in tv in chiaro su Rai Due e Rai Sport+HD, oltre che tramite satellite su Sky Sport Action, oppure in ...

