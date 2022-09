Volley, Italia-Francia ai Mondiali: le probabili formazioni per i quarti di finale. I possibili sestetti (Di martedì 6 settembre 2022) L’Italia affrontarerà la Francia nei quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. La nostra Nazionale sarà chiamata a sfidare i Campioni Olimpici in un titanico scontro diretto da dentro o fuori: chi vince si garantirà la possibilità di affrontare Slovenia o Ucraina in semifinale, chi perde dovrà tornare mestamente a casa. Gli azzurri partiranno con gli sfavori del pronostico, ma hanno comunque tutte le carte in regola per inventarsi la magia contro i Galletti. L’appuntamento è per mercoledì 7 settembre (ore 17.30) a Lubiana (Slovenia). L’Italia si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli. Il capitano avrà il compito di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di variare l’azione per mettere in difficoltà gli avversari. ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) L’affrontarerà laneididei2022 dimaschile. La nostra Nazionale sarà chiamata a sfidare i Campioni Olimpici in un titanico scontro diretto da dentro o fuori: chi vince si garantirà latà di affrontare Slovenia o Ucraina in semi, chi perde dovrà tornare mestamente a casa. Gli azzurri partiranno con gli sfavori del pronostico, ma hanno comunque tutte le carte in regola per inventarsi la magia contro i Galletti. L’appuntamento è per mercoledì 7 settembre (ore 17.30) a Lubiana (Slovenia). L’si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli. Il capitano avrà il compito di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di variare l’azione per mettere in difficoltà gli avversari. ...

Eurosport_IT : CAMPIONESSEEEE ???????? L'Italia U19 batte in finale la Serbia per 3-2 e conquista l'Europeo di Volley ??… - ItalianAirForce : #Caorle, il 1°AC Marta Menegatti, atleta del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, e la compagna Valentina Got… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiale maschile, la Francia ai quarti di finale Battuto il Giappone 3-2, mercoledì alle 17.30 la… - la__misma__luna : RT @galatacla: SCUSATE IL RITARDO! Dopo gli ori delle nazionali senior, dopo gli ori europei dell’under 17 e under 21 femminile, dell’unde… - paloabp : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY Mondiale maschile, la Francia ai quarti di finale Battuto il Giappone 3-2, mercoledì alle 17.30 la sfida con… -