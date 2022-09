Volley femminile, l’Italia liquida la Francia in amichevole: Egonu e Bosetti a riposo verso i Mondiali (Di martedì 6 settembre 2022) l’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 (25-17; 25-14; 25-13) nella quarta amichevole di avvicinamento ai Mondiali 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in maniera schiacciante a Cavalese (in provincia di Trento), comandando il gioco senza particolari problemi con un’avversaria sula carta inferiore. Replicato il successo ottenuto ieri con il massimo scarto. Il CT Davide Mazzanti ha concesso un turno di riposo all’opposto Paola Egonu e alla schiaccatrice Caterina Bosetti. Alessia Orro in cabina di regia, Sylvia Nwakalor opposto, Alessa Gennari e Miriam Sylla di banda, Anna Danesi e Cristina Chirichella di banda, Monica De Gennaro il libero. Nwakalor ha chiuso da top scorer con 13 punti, 9 marcature per ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-17; 25-14; 25-13) nella quartadi avvicinamento ai2022 di. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in maniera schiacciante a Cavalese (in provincia di Trento), comandando il gioco senza particolari problemi con un’avversaria sula carta inferiore. Replicato il successo ottenuto ieri con il massimo scarto. Il CT Davide Mazzanti ha concesso un turno diall’opposto Paolae alla schiaccatrice Caterina. Alessia Orro in cabina di regia, Sylvia Nwakalor opposto, Alessa Gennari e Miriam Sylla di banda, Anna Danesi e Cristina Chirichella di banda, Monica De Gennaro il libero. Nwakalor ha chiuso da top scorer con 13 punti, 9 marcature per ...

