Volley femminile, l’Italia domina l’amichevole contro la Francia (Di martedì 6 settembre 2022) Altra vittoria per l’Italia femminile in amichevole contro la Francia. Dopo il successo in tre set di due giorni fa, le Azzurre si sono imposte ancora a Cavalese con il punteggio finale di 25-17 25-14 25-13, al termine di una gara dominata nella quale hanno concesso poco alle avversarie. Appuntamento da lunedì 12 a giovedì 15 settembre con un quadrangolare a Napoli insieme a Serbia, Turchia e Polonia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Altra vittoria perin amichevolela. Dopo il successo in tre set di due giorni fa, le Azzurre si sono imposte ancora a Cavalese con il punteggio finale di 25-17 25-14 25-13, al termine di una garata nella quale hanno concesso poco alle avversarie. Appuntamento da lunedì 12 a giovedì 15 settembre con un quadrangolare a Napoli insieme a Serbia, Turchia e Polonia. SportFace.

