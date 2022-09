Vince Russo: “Il ritorno di Braun è stato orribile, ha distrutto tag team che non interessano più a nessuno” (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex writer capo della WWE, Vince Russo, ritiene che la compagnia avrebbe potuto fare un lavoro migliore nel programmare il ritorno di Braun Strowman a Raw. Gli Alpha Academy, i Los Lotharios, il New Day e gli Street Profit erano impegnati in un Fatal Four Way match per determinare i contendenti numero uno per gli Undisputed Tag team Championship. Tuttavia, l’incontro è terminato bruscamente quando The Monster Among Men è tornato e ha fatto piazza pulita sul ring. Ha abbattuto tutti i concorrenti e ha annunciato il suo strapotere sul roster della compagnia. Parlando a Sportskeeda Wrestling, Russo ha detto che la federazione avrebbe potuto inserire il ritorno di Strowman in un momento migliore. Ha sottolineato che i fan non stavano credendo nel tag ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex writer capo della WWE,, ritiene che la compagnia avrebbe potuto fare un lavoro migliore nel programmare ildiStrowman a Raw. Gli Alpha Academy, i Los Lotharios, il New Day e gli Street Profit erano impegnati in un Fatal Four Way match per determinare i contendenti numero uno per gli Undisputed TagChampionship. Tuttavia, l’incontro è terminato bruscamente quando The Monster Among Men è tornato e ha fatto piazza pulita sul ring. Ha abbattuto tutti i concorrenti e ha annunciato il suo strapotere sul roster della compagnia. Parlando a Sportskeeda Wrestling,ha detto che la federazione avrebbe potuto inserire ildi Strowman in un momento migliore. Ha sottolineato che i fan non stavano credendo nel tag ...

