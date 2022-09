VIDEO Tiafoe-Nadal 3-1 | US Open 2022 | highlights e sintesi Cade lo spagnolo | la grande impresa dell’americano

Eurosport_IT : Paura e delirio a New York ?? #Tiafoe | #Nadal | #EurosportTENNIS | #USOpen - OA_Sport : #USOpentennis Riviviamo le emozioni della sfida tra Tiafoe e Nadal: la clamorosa sconfitta del maiorchino a New Yor… - luigicaroppo : RT @bargrassi: Frances #Tiafoe e quelle giornate indimenticabili #USOpen - Eurosport_IT : Dai un titolo a questo video ?? #Tiafoe | #EurosportTENNIS | #USOpen - Annamcamilloni : RT @Eurosport_IT: Paura e delirio a New York ?? #Tiafoe | #Nadal | #EurosportTENNIS | #USOpen -

Eurosport IT

Tiafoe covered his face with his hands as he soaked up the cheers from a packed house at Arthur Ashe Stadium after breaking Nadal for a fifth time to claim arguably the biggest upset of the tournament ...Frances Tiafoe racked up 18 aces while notching the biggest win of his career, a 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 stunner over second-seeded Rafael Nadal on Monday in New York to reach the U.S. Open quarterfinals ...