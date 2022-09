Video | Spalletti racconta | ' ' Mi sono fratturato la clavicola | ecco come' '

(Di martedì 6 settembre 2022) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara della prima giornata del girone A di Champions League contro il Liverpool, l'allenatore ...

anperillo : Ma è normale una cosa del genere? Questo “tifoso” prova finanche a dare uno schiaffo a #Spalletti… ??… - gippu1 : Auguri a Luciano #Spalletti che oggi festeggia le Nozze d'Argento con la #SerieA: esordiva il 31 agosto 1997 in Emp… - anperillo : #NapoliLiverpool , #Spalletti: 'L'urlo del Maradona si sentirà fino ad Anfield' ?? @TgrRai @TgrRaiCampania - ildarion_1926 : Online il video della conferenza stampa di #Spalletti pre #NapoliLiverpool #Napoli ?? ?? - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli, la conferenza di Spalletti e Di Lorenzo pre Liverpool su -

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara della prima giornata del girone A di Champions League contro il Liverpool, l'allenatore ...Il 7 settembre il Napoli di Lucianoaffronterà i vicecampioni in carica del Liverpool ... Per vedere le partite, basterà accedere all'area Prime, selezionare la voce 'Sport' nella ...Commisso-Spalletti, accuse durissime: "E' inaccettabile". Il presidente della Fiorentina interviene a gamba tesa contro il tecnico del Napoli ...Alla vigilia dell'esordio europeo con il Liverpool il tecnico toscano, operato alla spalla dopo un incidente, carica l'ambiente e ammette: "Loro fortissimi, ma noi vogliamo vincere" ...