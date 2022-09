Vi spiego perché il tetto al prezzo del gas non funziona

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Porro-Editoriale-1.mp4 Quello che sta succedendo sui mercati del gas e sulle vostre bollette è cosa nota. Come tutti sappiamo quello che sta facendo Gazprom, l’azienda statale russa, decisa a non riaprire il gasdotto North Stream 1 finché non verranno tolte le sanzioni occidentali a Mosca. Bene. I ministri dell’energia europei si raduneranno tra qualche giorno per capire cosa fare. E mi viene un po’ da ridere per due motivi: primo,in realtà ildell’energia elettrica sta aumentando dall’ottobre del 2021, eppure loro si vedono solo adesso; e secondo,sul “aldel gas” c’è qualcosa che non torna. Facciamo un esempio. Se noi mettiamo un “price cap” al libro di Capezzone, lui può decidere di non vendercelo più. ...