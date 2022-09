"Vi dico perché il Milan farà meglio del Psg": la frase di Papin che scalda i rossoneri (Di martedì 6 settembre 2022) “Il Pallone d'Oro 1991? Le polemiche stanno a zero. Il verdetto è stato quello e va rispettato. Inoltre, va ricordato che sono stato l'unico calciatore a vincerlo vestendo la maglia di una squadra francese”. Firmato: Jean Pierre Papin, che si è raccontato in un'intervista esclusiva con Fanpage. La speranza per l'ex punta del Milan è di vedere Mbappé vincerlo al più presto — “È quello che vorremmo tutti in Francia” — e che dedica una parola anche al connazionale Paul Pogba, ancora k.o. e sotto i ferri per il menisco lesionato in estate, costretto a ulteriori cinque-sei settimane di stop: “Per lui sarà dura arrivare bene al Mondiale. Ma è la situazione generale in sé che è inedita — ha detto ancora Papin — La Coppa del Mondo inizierà 18 giorni dopo la fine dei gruppi di Champions. Per un evento del genere ogni squadra ha bisogno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Il Pallone d'Oro 1991? Le polemiche stanno a zero. Il verdetto è stato quello e va rispettato. Inoltre, va ricordato che sono stato l'unico calciatore a vincerlo vestendo la maglia di una squadra francese”. Firmato: Jean Pierre, che si è raccontato in un'intervista esclusiva con Fanpage. La speranza per l'ex punta delè di vedere Mbappé vincerlo al più presto — “È quello che vorremmo tutti in Francia” — e che dedica una parola anche al connazionale Paul Pogba, ancora k.o. e sotto i ferri per il menisco lesionato in estate, costretto a ulteriori cinque-sei settimane di stop: “Per lui sarà dura arrivare bene al Mondiale. Ma è la situazione generale in sé che è inedita — ha detto ancora— La Coppa del Mondo inizierà 18 giorni dopo la fine dei gruppi di Champions. Per un evento del genere ogni squadra ha bisogno di ...

