Verso il voto, Letta: "Incubo Rosatellum". Meloni rilancia la Bicamerale. Conte: "Trump? Goffi tentativi di infangarmi". L'appello di Grillo-Garibaldi: "Scegliete gli onesti" (Di martedì 6 settembre 2022) Il segretario dem: «Il voto a Conte o Calenda è superficialità». Salvini: «Con Meloni al governo niente liti. Putin va fermato ma le sanzioni mettono in ginocchio noi». Di Maio ai partiti: «Rimandare indietro ingerenze Russia»

