Ventotene | l' isola delle sirene

ROBERTOFRAIOL13 : RT @visit_lazio: Uno scatto unico delle acque cristalline dell'Isola di #Ponza, la più grande delle Isole #Ponziane. L'arcipelago comprende… - ilmichelaccio : RT @FrancesDiBi: Mentre i governi fanno scivolare la riforma dei trattati fuori dalle priorità, gli eurodeputati di 5 famiglie politiche si… - Fulvia78280302 : RT @michele_sangio: Si è concluso ieri il Seminario di #Ventotene. Un pellegrinaggio laico nell’isola dell’antifascismo e del federalismo d… - Magnacaura : RT @michele_sangio: Si è concluso ieri il Seminario di #Ventotene. Un pellegrinaggio laico nell’isola dell’antifascismo e del federalismo d… - bartolopietro1 : RT @michele_sangio: Si è concluso ieri il Seminario di #Ventotene. Un pellegrinaggio laico nell’isola dell’antifascismo e del federalismo d… -

ilGiornale.it

...raggiunto in campagna il piccolo nipote Camillo reduce da un corso di vela di 10 giorni a. L'autrice Filomena Gargiulo è una maestra elementare innamorata della storia dell'e delle ...... in questa direzione, va la riprovevole (nel metodo) e discutibile (nel merito) decisione del 28 agosto, presa dalla Commissione Europea e dal parlamento, di dichiarare l'di'capitale ... A Ventotene, dove le sirene cantano ancora Ventotene è conosciuta principalmente come l’isola delle sirene ma è anche molto altro soprattutto oggi: è un luogo molto amato dai ghiottoni dei piatti di mare, per gli appassionati di immersioni e ...Si terrà il 25 e 26 settembre Ischia Safari, evento ideato dagli Chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro per celebrare i sapori dell'isola ...