Venezia79, gli arrivi del 6 settembre: attesi al "Lido" Tilda Swinton, Christoph Waltz, Willem Dafoe, Elio Germano (Di martedì 6 settembre 2022) Venezia79: nella settima giornata della Mostra del Cinema, un red carpet affollatissimo di star nostrane ed hollywoodiane che prevede Tilda Swinton, Christoph Waltz, Willem Dafoe ed Elio Germano. Al via con "Obet" per la sezione "Orizzonti", il primo film in proiezione diretto da Michal Blaško con Vita Smachelyuk e Gleb Kuchuk. Jørgen Leth ed Andreas Koefoed presentano fuori concorso "Music For Black Pigeons" . Per "Orizzonti" il regista Juan Diego Botto arriva in laguna con "En Los Margines (On The Fringe)" accompagnato dall'attore Luis Tosar. Ritorna a distanza di un anno da "Memories" Tilda Swinton per "The Eternali Daughter" di Joanna Hogg, in lizza per il Leone D'Oro. Zhanel Sergazina e ...

