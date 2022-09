Venezia 79, Tilda Swinton e tutte le altre star sui red carpet della settima giornata: le foto (Di martedì 6 settembre 2022) Doppio red carpet, e doppia sfilata di divi, in questa settima giornata della Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal Daughter, non ha deluso le aspettative. Sul tappeto rosso de Il signore delle formiche, invece, tutti gli occhi erano puntati sulla «non coppia» Can Yaman-Francesca Chillemi Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) Doppio red, e doppia sfilata di divi, in questaMostra del cinema. La più attesa,, protagonista di The Eternal Daughter, non ha deluso le aspettative. Sul tappeto rosso de Il signore delle formiche, invece, tutti gli occhi erano puntati sulla «non coppia» Can Yaman-Francesca Chillemi

