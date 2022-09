Venezia 79: Penelope Cruz presenta “L’Immensità”, una storia dai tratti LGBT (Di martedì 6 settembre 2022) Life&People.it Non accade molto spesso in un evento cinematografico di portata mondiale che un regista decida di lasciar cadere la maschera e riveli al mondo intero di essere transgender. Eppure è successo al Festival del Cinema Venezia 79 ad Emanuele Crialese, che ha svelato questo suo segreto così intimo in occasione della presentazione in anteprima del film L’Immensità, con protagonista Penelope Cruz. Penelope Cruz: la storia di una madre alla ricerca della propria libertà L’Immensità è la storia di una figlia e di una mamma, molto diverse fra loro ma legate da un obiettivo comune: vogliono entrambe trovare la loro identità. Il film ambientato nella Roma degli anni 70, un mondo sospeso tra quartieri in ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 6 settembre 2022) Life&People.it Non accade molto spesso in un evento cinematografico di portata mondiale che un regista decida di lasciar cadere la maschera e riveli al mondo intero di essere transgender. Eppure è successo al Festival del Cinema79 ad Emanuele Crialese, che ha svelato questo suo segreto così intimo in occasione dellazione in anteprima del film, con protagonista: ladi una madre alla ricerca della propria libertàè ladi una figlia e di una mamma, molto diverse fra loro ma legate da un obiettivo comune: vogliono entrambe trovare la loro identità. Il film ambientato nella Roma degli anni 70, un mondo sospeso tra quartieri in ...

